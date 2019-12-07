Нінковіч відзначився голом у чемпіонаті Австралії

Півзахисник Сіднея Мілош Нінковіч записав до свого активу гол в матчі 9-го туру чемпіонату Австралії.

Мілош Нінковіч голом допоміг Сіднею розгромити Брісбен Роар. Екс-"динамівець" подвоїв перевагу своєї команди в першому таймі, пробивши голкіпера після флангової передачі.

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Окрім цього, серб отримав жовту картку на 71 хвилині матчу та одразу був замінений. Додамо, що Сідней знищив Брісбен Роар (5:1) та очолює турнірну таблицю з 21 пунктом у 8 турах. Брісбен Роар перебуває у зоні вильоту з 8 очками.

Зазначимо, що Нінковіч провів 6 матчів у складі Сіднея в поточному сезоні, відзначившись 2 забитими м'ячами.

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