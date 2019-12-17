Нінковіч продовжив контракт із Сіднеєм – екс-динамівець завершить кар'єру в Австралії

Півзахисник Сіднея Мілош Нінковіч пролонгував угоду із австралійським Сіднеєм.

Нінковіч підписав дворічний контракт із Сіднеєм, по завершенні якого планує закінчити кар'єру, повідомляє офіційний сайт австралійського клубу.

Олімпія готова викупити у Динамо права на Дерліса Гонсалеса – парагвайці пропонують смішну суму

"Я виключно щасливий в Сіднеї і радий пов'язати свою долю з клубом до кінця моєї кар'єри. Тепер це моя родина, і я отримую дуже велику підтримку як від уболівальників, так і від співробітників клубу.

У нас відмінний склад, фантастичні тренери і персонал, також серйозна клубна культура, і я думаю, ми в змозі завоювати нові трофеї в цьому і наступних сезонах. Зараз я можу спокійно готуватися до ігор і насолоджуватися футболом, адже моє майбутнє визначено", - підсумував Мілош в коментарі прес-службі Сіднея.

Зазначимо, що Нінковіч провів 8 матчів у складі Сіднея в поточному сезоні, відзначившись 3 забитими м'ячами.

Воскресіння Дуелунда, прогрес Шапаренка або ставка на вундеркінда: Динамо має хронічну проблему – як її вирішити?