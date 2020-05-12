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Нінковіч: Динамо мало виграти той Кубок УЄФА – матч із Шахтарем став одним з найтрагічніших

16:08 608 Читать на русском
Нінковіч: Динамо мало виграти той Кубок УЄФА – матч із Шахтарем став одним з найтрагічніших
Мілош Нінковіч / Фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник Динамо Мілош Нінковіч вважає, що киянам було під силу завоювати євротрофей у сезоні 2008/09.

"При Сьоміні у Динамо все почало вдаватись. У нас були дуже хороші результати: ми виграли і лігу, і Суперкубок, дійшли до півфіналу Кубка УЄФА. Упевнений, якби ми пройшли Шахтар, то теж би завоювали цей трофей.

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Динамо мало виграти той Кубок УЄФА – матч із Шахтарем став одним з найтрагічніших у моїй кар'єрі. Дуже важко було після цього, довго не міг прийти до тями. Не знаю, з ким там Шахтар грав у фіналі (з Вердером – прим.), але в першому півфіналі ми з "гірниками" зіграли 1:1, а на виїзді поступилися 1:2. Ілсінью забив наприкінці зустрічі. Того року ми вигравали все, але поступилися у цьому, найважливішому для мене, матчі", – сказав Нінковіч в інтерв'ю YouTube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, Мілош виступав за Динамо з 2004 по 2012 роки і встиг завоювати з киянами два чемпіонства і три Кубки України.

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Відеоновини Динамо Динамо Шахтар Шахтар Юрій Сьомін Юрій Сьомін Мілош Нінковіч Мілош Нінковіч Ілсінью Ілсінью
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