Нинішня збірна України сильніша за ту, що була при Фоменку, – Ковальчук

Колишній гравець збірної України Кирило Ковальчук вважає, що нинішня національна команда сильніша за ту, яка виступала у кваліфікації до Євро-2016.

"Мій період викликів до збірної тривав десь півроку, у відбірковому циклі, коли тренером був Михайло Фоменко. Тоді був кістяк – Тимощук, Шевчук, Коноплянка, Ярмоленко, Федецький. У збірній завжди була відмінна атмосфера, позитивний настрій. Всі, хто приїжджав до збірної, були націлені тільки на перемогу.

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Чи сильніша нинішня збірна за ту, у якій я грав? Звичайно, склад уже оновився. Змінилася лінія захисту – Караваєв, Матвієнко. Хлопці класно виступили у відборі і заслужено вийшли на Євро. Упевнений, наша збірна здатна на Євро проявити себе у всій красі зробити ще кілька сюрпризів", – цитує Ковальчука zbirna.com.

Нагадаємо, екс-гравець Чорноморця та Металіста нещодавно оголосив про закінчення професіональної кар'єри. Всього за збірну України Ковальчук зіграв 4 матчі.

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