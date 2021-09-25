Наставник Енергії з Нової Каховки Едуард Хавров, який свого часу розгледів потенціал Миколи Шапаренка у Маріуполі, поділився думками щодо перспектив півзахисника Динамо стати зіркою європейського футболу.

"Маліновський грає в хорошому європейському клубі. Зінченко грає в хорошому європейському клубі. Не знаю, чим нинішній Шапаренко поступається цим футболістам.

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Тільки віком, хоча це, скоріше, плюс. 21 рік – все ще попереду. Коля покроково йде, постійно прогресує. Став гравцем основного складу Динамо. Згадайте, два роки тому у інших тренерів цю тему ніхто навіть не піднімав.

Динамо очолив тренер, який йому довіряє. Це важлива якість – футболіст це відчуває і по-іншому починає працює. У футболі, як і в житті, без довіри нічого не виходить. У такому випадку потрібно шукати свого тренера. Коля його знайшов. Луческу бачив не один десяток таких, як Шапаренко. Упевнений, з часом він проявить себе в провідних європейських клубах. У нього все для цього є. Важливо тільки уникнути травм. Свій потенціал він не повністю розкрив і буде додавати", – сказав Хавров в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Шапаренко провів за Динамо вісім матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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