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Наінгголан: У мене не було футбольних ідолів

21 жовтня 15:47 87 Читать на русском
Наінгголан: У мене не було футбольних ідолів
Раджа Наінгголан / ФК Інтер

Півзахисник Інтера Раджа Наінгголан розповів про почуття після минулого та футбольних кумирів.

"У мене було важке минуле, я покинув Бельгію в 16 років. Ось чому я хочу бути впевненим у тому, що мої діти щасливі. Я завжди кажу молодим гравцям грати зі свободою, тому що це робить різницю.

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Я ніколи не мав футбольних ідолів, мені просто подобались гравці з хорошою якістю. Як Роналдо, Феномен. Я любив дивитись на нього, адже він робив дива з нічого.

Інтер? Мені важливо бути тут. Сан-Сіро прекрасний стадіон, і ти можеш відчувати ту підтримку фанатів, яку відчуєш на малій кількості інших стадіонів Європи", – цитує Наінгголана офіційний сайт Інтера.

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Теги
Італія Інтер Інтер Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Роналдо
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