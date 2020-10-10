"Програли Франції і нічого страшного. Скоро виграємо.

Шевчук оцінив збірну Німеччини, пригадавши поєдинок 4-річної давнини у "синьо-жовтій" футболці

Навіщо ви починаєте вбивати збірну? Ну, програли, що тут такого. Німці? А що німці? Ми ж виграли в сорок п'ятому... (1945 році – прим.)", – сказав Олександр Алієв у коментарі Sport Arena.

Вже сьогодні, 10-го жовтня, збірна України зустрінеться з командою Німеччини у рамках 3-го туру Ліги націй. Початок матчу о 21:45.

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