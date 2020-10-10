"Німці? А що німці? Ми перемогли у 45-му": Алієв – про поєдинок Україна – Німеччина
19:10 - Читать на русском
Колишній гравець Динамо Олександр Алієв у своєму стилі прокоментував матч Україна – Німеччина у рамках 3-го туру Ліги націй.
"Програли Франції і нічого страшного. Скоро виграємо.
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Навіщо ви починаєте вбивати збірну? Ну, програли, що тут такого. Німці? А що німці? Ми ж виграли в сорок п'ятому... (1945 році – прим.)", – сказав Олександр Алієв у коментарі Sport Arena.
Вже сьогодні, 10-го жовтня, збірна України зустрінеться з командою Німеччини у рамках 3-го туру Ліги націй. Початок матчу о 21:45.
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