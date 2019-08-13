Нимме Калью українців повторно програв Дюделанжу і вилетів з Ліги Європи – Хомутов отримав вилучення

Відбулися перші матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Ліга Європи. 3-й раунд кваліфікації, матч-відповідь

Нимме Калью – Дюделанж – 0:1 (перший матч – 1:3)

Гол: Сінані, 56

Вилучення: Хомутов, 35

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Нимме Калью, який очолює українець Роман Кожуховський, знову поступився люксембуржцям. У складі естонців на звітний поєдинок вийшли ще два наших співвітчизники: Андрій Маркович та Владислав Хомутов. Останній, до слова, вже на 35-й хвилині отримав другу жовту картку і залишив свою команду в меншості. Єдиний гол у звітному матчі забив Сінані на початку другого тайму.