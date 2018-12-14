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Німецький суд змусив Дембеле заплатити штраф за збитки у квартирі в Дортмунді

18:09 174 Читать на русском
Німецький суд змусив Дембеле заплатити штраф за збитки у квартирі в Дортмунді
Усман Дембеле / ФК Барселона

Форвард Барселони Усман Дембеле має виплатити решту за оренду квартири в Дортмунді, а також покрити збитки, які він наніс.

Суд у Дортмунді змусив нападника Барселони Усмана Дембеле заплатити суму у 20 725 євро, повідомляє ESPN.

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Француз повинен віддати 15 562 євро за оренду, а також 5033 – за збитки, які він наніс.

Нагадаємо, форвард після свого від'їзду в Іспанію залишив у холодильнику гнилу їжу, а на підлозі була розкидана купа сміття.

Дембеле виступав у складі Борусії Д протягом сезону 2016/2017, куди перейшов з Ренна.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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