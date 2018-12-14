Німецький суд змусив Дембеле заплатити штраф за збитки у квартирі в Дортмунді

Форвард Барселони Усман Дембеле має виплатити решту за оренду квартири в Дортмунді, а також покрити збитки, які він наніс.

Суд у Дортмунді змусив нападника Барселони Усмана Дембеле заплатити суму у 20 725 євро, повідомляє ESPN.

Дембеле – автор найкращого гола 6 туру Ліги чемпіонів

Француз повинен віддати 15 562 євро за оренду, а також 5033 – за збитки, які він наніс.

Нагадаємо, форвард після свого від'їзду в Іспанію залишив у холодильнику гнилу їжу, а на підлозі була розкидана купа сміття.

Дембеле виступав у складі Борусії Д протягом сезону 2016/2017, куди перейшов з Ренна.

Ліга чемпіонів 2018/19: невдача Шахтаря, Англія йде без втрат, виступи українців – підсумки групового етапу