Санкт-Паулі закрив свій акаунт у Твіттері. В офіційній заяві клубу сказано: "Власник соціальної мережі Ілон Маск перетворив кімнату для дискусій на підсилювач ненависті, який також може вплинути на федеральну виборчу кампанію. Легенди про расизм і змову поширюються безперешкодно або навіть куруються. Образи й погрози рідко карають і підносять як передбачувану свободу вираження думок.

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Після своєї перемоги на виборах президента США Дональд Трамп також заявив, що зробить Маска головою новоствореного органу влади. Маск уже активно підтримував Трампа під час виборчої кампанії, зокрема за допомогою Твіттера. Можна припустити, що Твіттер також просуватиме авторитарний, людиноненависницький і праворадикальний контент у федеральній виборчій кампанії та в такий спосіб маніпулюватиме суспільним дискурсом.

Футбольний клуб Санкт-Паулі вже обмежив використання Твіттера і передусім розмістив політичні заяви на підтримку різноманітності та інклюзивності, щоб протистояти ненависті. Тепер клуб припинить свою діяльність у соцмережі. Акаунт більше не використовується. Однак контент за останні одинадцять років має залишатися в мережі, оскільки він має історичну цінність.

Ми закликаємо користувачів платформи перейти на BlueSky. Англійський обліковий запис ФК Санкт-Паулі також буде своєчасно доступний на BlueSky".

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