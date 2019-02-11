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Німецький клуб слідкував за Циганковим на зимових зборах, – ТаТоТаке

11 лютого 19:48 2822 Читать на русском
Німецький клуб слідкував за Циганковим на зимових зборах, – ТаТоТаке
Віктор Циганков / dynamo.kiev.ua

Новий ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський розповів про зацікавленість у Вікторі Циганкові одного з німецьких клубів.

За інформацією журналіста, за молодим динамівцем на зимових зборах уважно спостерігав один з німецьких клубів, ім’я якого не називається. Скаути команди відвідували майже кожен матч Динамо. Проте німецький клуб не був у захваті від гри Циганкова та відмовився від його підписання.

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До слова, у поточному сезоні в активі вінгера Динамо 28 матчів за киян у всіх турнірах, Віктор відзначився 11 голами та 8 результативними передачами.

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Крім того, Циганков був визнаний найкращим гравцем Динамо та найкращим молодим гравцем України у 2018-му році.

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