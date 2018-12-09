toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНА РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛІОН

Німецький голкіпер відкусив собі частину язика під час матчу – він дограв поєдинок до кінця

15:48 351 Читать на русском
Німецький голкіпер відкусив собі частину язика під час матчу – він дограв поєдинок до кінця
Андреас Люте / sport. de

Голкіпер Аугсбурга Андреас Люте в матчі проти Байєра отримав жахливу травму.

На 30-й хвилині Люте у боротьбі зіштовхнувся з форвардом "фармацевтів" Кевіном Фолландом. В боротьбі нападник вдарив коліном у щелепу воротарю.

Байєр – Аугсбург – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Після матчу Люте розповів, що під час цього зіткнення він відкусив собі частину язика і був змушений догравати матч на знеболювальних препапаратах. Цікаво, що Андреас сам наполіг на тому, що зможе продовжити матч. Однак така відвага голкіпера не допомогла команді вибороти хоча б нічию.

"Зараз я відчуваю біль у шиї, плюс відкусив собі шматочок язика. Але все добре, ніяких проблем", – сказав Люте для Sky.

Німеччина14 турБай-арена (Леверкузен)

Байєр - Аугсбург: Субота 08 грудня 2018

Байєр
Матч завершено
1 : 0
Аугсбург
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Аугсбург Аугсбург Німеччина Андреас Люте Андреас Люте Байєр - Аугсбург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
41
хв
Рівер Плейт
21:30
Бока Хуніорс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук