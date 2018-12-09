Німецький голкіпер відкусив собі частину язика під час матчу – він дограв поєдинок до кінця

Голкіпер Аугсбурга Андреас Люте в матчі проти Байєра отримав жахливу травму.

На 30-й хвилині Люте у боротьбі зіштовхнувся з форвардом "фармацевтів" Кевіном Фолландом. В боротьбі нападник вдарив коліном у щелепу воротарю.

Байєр – Аугсбург – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Після матчу Люте розповів, що під час цього зіткнення він відкусив собі частину язика і був змушений догравати матч на знеболювальних препапаратах. Цікаво, що Андреас сам наполіг на тому, що зможе продовжити матч. Однак така відвага голкіпера не допомогла команді вибороти хоча б нічию.

"Зараз я відчуваю біль у шиї, плюс відкусив собі шматочок язика. Але все добре, ніяких проблем", – сказав Люте для Sky.