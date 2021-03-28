Німецький голкіпер привіз курйозний гол на Євро U-21 – Клюйверт не повірив своєму щастю
14:19 - Читать на русском
Воротар Майнца Фінн Дамен став антигероєм матчу молодіжних команд Німеччини та Нідерландів.
У поєдинку групового етапу Євро U-21 Німеччина – Нідерланди суперники розписали бойову нічию (1:1).
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Варто відзначити гол номінальних гостей. Голкіпер німців Фінн Дамен незграбно вибивав м'яч, чим вивів гравця суперників Джастіна Клюйверта на порожні ворота. Хавбек результативно скористався таким подарунком від горе-голкіпера.
Попри втрату очок, Німеччина залишається лідером групи А Євро U-21.
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