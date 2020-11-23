Після поразки від Іспанії в Лізі націй з рахунком 0:6 Німецький футбольний союз (DFB) вирішив досконало вивчити стан справ у національній команді.

"Президія DFB одноголосно ухвалив графік для збору, оцінки та обговорення результатів національної команди. Це також дає головному тренеру збірної час і емоційну дистанцію, щоб принципово розібратися з поточною ситуацією в команді. Не тільки в спортивному плані проаналізувати причини важкої поразки в Севільї, але і в особистому – впоратися з власним розчаруванням. Це частина процесу.

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На засіданні президії DFB 4 грудня Олівер Бірхофф, генеральний менеджер збірної Німеччини, представить і оцінить поточний стан національної команди. Це буде включати в себе досвід поразки від Іспанії, а також загальний розвиток команди за останні два роки. DFB надасть інформацію про результати консультацій і наступні кроки у відповідний час", – йдеться в заяві на офіційному сайті DFB.

Нагадаємо, в рамках 6-го туру групового етапу Ліги націй збірна Німеччини безвольно поступилася Іспанії, пропустивши у власні ворота шість "сухих" м'ячів.

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