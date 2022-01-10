Німецький арбітр призупинив кар'єру після скандального матчу Борусія Д – Баварія
11:10 - Читать на русском
Фелікс Цвайєр вирішив тимчасово повісити свисток на цвях.
завершено
5’ Юліан Брандт
48’ Ерлінг Холанд
Кінгслі Коман 44’
5’ Юліан Брандт
44’ Кінгслі Коман
48’ Ерлінг Холанд
Німецький рефері Фелікс Цвайєр поставив на паузу свою суддівську кар'єру, повідомляє Spiegel.
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Нещодавно навколо Цвайєра розгорівся скандал після матчу Борусія Д – Баварія (2:3), де арбітр ухвалив низку сумнівних рішень, за що був розкритикований гравцями "джмелів". Півзахисник дортмундців Джуд Беллінгем взагалі пригадав, що раніше Цвайєр був замішаний у договірних матчах.
Після 18-ти турів Бундесліги Баварія лідирує у таблиці, випереджаючи Борусію на 6 очок.
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