Німецький рефері Фелікс Цвайєр поставив на паузу свою суддівську кар'єру, повідомляє Spiegel.

Нідерландська арбітриня зізналася про стосунки з чинним гравцем – фантастична історія

Нещодавно навколо Цвайєра розгорівся скандал після матчу Борусія Д – Баварія (2:3), де арбітр ухвалив низку сумнівних рішень, за що був розкритикований гравцями "джмелів". Півзахисник дортмундців Джуд Беллінгем взагалі пригадав, що раніше Цвайєр був замішаний у договірних матчах.

Після 18-ти турів Бундесліги Баварія лідирує у таблиці, випереджаючи Борусію на 6 очок.

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