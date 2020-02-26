Німецькі клуби змогли показати 100-відсотковий результат на старті плей-офф єврокубків – такого не траплялося 30 років

Представники Бундесліги надуспішно провели свої перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Усі шість німецьких клубів здобули перемоги у своїх протистояннях. Востаннє таке траплялося у 1989 році, інформує офіційний сайт Бундесліги.

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У Лізі чемпіонів Борусія Д, РБ Лейпциг і Баварія розібралися з ПСЖ, Тоттенхемом та Челсі відповідно. Ще три перемоги німецькі команди здобули в Лізі Європи. Айнтрахт Ф розгромив Зальцбург, Вольфсбург розібрався з Мальме, а Байєр здолав Порту.

Нагадаємо, наразі Бундесліга втратила лише одного представника у єврокубковому сезоні 2019/20 – Борусія М не змогла подолати груповий етап Ліги Європи.

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