Поєдинок першого туру ЛК Ніцца – Кельн не змогли розпочати вчасно через скандальну поведінку вболівальників.

До Франції прибуло близько 10 тисяч. Вдень вони влаштували безлад на вулицях Ніцци, а ввечері продовжили свавілля на трибунах стадіону.

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Близько 50-ти фанатів Кельна з масками на обличчях напали на сектор Ніцци. Відбулася масова бійка. Капітани обох команди спробували втихомирити фанатів, але цей крок не дав очікуваного результату.

Зрештою, матч не зміг розпочатися о 19:45. О 20:40 команди отримають другу спробу. Однак якщо ситуація повториться, гру остаточно скасують, повідомляє SportBuzzer.