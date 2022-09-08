Німецькі фани влаштували безлад в Ніцці – через масову бійку матч Ліги конференцій перенесли
20:26 - Читать на русском
Поєдинок першого туру ЛК Ніцца – Кельн не змогли розпочати вчасно через скандальну поведінку вболівальників.
До Франції прибуло близько 10 тисяч. Вдень вони влаштували безлад на вулицях Ніцци, а ввечері продовжили свавілля на трибунах стадіону.
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Близько 50-ти фанатів Кельна з масками на обличчях напали на сектор Ніцци. Відбулася масова бійка. Капітани обох команди спробували втихомирити фанатів, але цей крок не дав очікуваного результату.
Зрештою, матч не зміг розпочатися о 19:45. О 20:40 команди отримають другу спробу. Однак якщо ситуація повториться, гру остаточно скасують, повідомляє SportBuzzer.
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