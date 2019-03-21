Німецькі вболівальники красиво попрощались з колишніми гравцями збірної

Перед товариським матчем Німеччина – Сербія глядачі Фольксваген-арени влаштували красивий перфоманс на адресу Мюллєра, Боатенга та Хуммельса.

Шанувальники збірної Німеччини вирішили красиво попрощатись з Томасом Мюллєром, Матсом Хуммельсом та Жеромом Боатенгом, виклавши їх номери та слово "Дякую". Зазначимо, що матч проти Сербії завершився нічийним рахунком 1:1.

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Нагадаємо, на початку березня Йоахім Льов повідомив на прес-конференції, що багаторічні лідери команди Мюллєр, Хуммельс та Боатенг більше не будуть викликатись до лав збірної, оскільки планується перебудова команди.