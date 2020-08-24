"Німецька" Ліга чемпіонів: тріо з Бундесліги перервало неймовірне домінування Роналду та Мессі

Ліга чемпіонів 2019/20 стала винятковою – Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду вперше за довгий час не потрапили навіть у топ-3 бомбардирів.

Найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів 2019/20 став форвард Баварії Роберт Лєвандовскі із 15 голами в активі. Друге місце посів Ерлінг Холанд з 10 забитими м'ячами (8 з них забив у складі Зальцбурга), а третім став Серж Гнабрі з 9 голами.

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Цікаво, що Роналду та Мессі не потрапили навіть у топ-20, забивши скромні 3 м'ячі. Таким чином, уже легендарні форварди вперше з сезону 2007/08 не представлені у топ-3 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Ювентус із Роналду в складі вилетів на стадії 1/8 фіналу від Ліона, а Барселона із Мессі була знищена Баварією 2:8 в чвертьфіналі турніру.

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