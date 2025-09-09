Збірна Німеччини програла Словаччині (0:2), після чого без блиску здолала Північну Ірландію (3:1).

"Ми не належимо до числа команд, які зараз можуть ставити перед собою найвищі цілі. Тому що інші просто сильніші. Проте, я вважаю, що якщо вибирати з кращих німецьких гравців, і всі вони будуть у формі, у нас все ще є свої сильні сторони.

Щоправда, на даний момент ми дуже далекі від того, щоб говорити про чемпіонат світу. Але турнір відбудеться наступного літа. Судячи з усього, ми зараз дуже далекі від цього і перебуваємо не в найкращій позиції. Але влітку – давайте підготуємо потрібних гравців. Нам дуже пощастило, що ми потрапили до відбіркової групи, з якої неможливо вилетіти", – заявив Кроос в подкасті Einfach mal Luppen.

