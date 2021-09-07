Головний тренер Бундестім Ганс-Дітер Флік отримав причини для головного болю перед 6-м туром кваліфікації на Мундіаль.

Хавбек Марко Ройс не зможе зіграти у виїзному поєдинку проти Ісландії. Про це повідомив Флік на передматчевій прес-конференції.

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За словами наставника збірної Німеччини, у футболіста виникли проблеми з коліном. Втім, він запевнив, що пошкодження Ройса не є серйозним, але гру все ж доведеться пропустити.

До слова, поєдинок проти Ісландії відбудеться завтра, 8 вересня. Наразі Німеччина з 12-ма очками очолює групу J.

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