Відбулись одразу два матчі в дивізіоні A Ліги націй. Результат та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга націй 2024/25, 6-й тур, дивізіон A

Група 3

Угорщина – Німеччина – 1:1

Голи: Собослай, 90+9, (пен.) – Фелікс Нмеча, 76

Боснія і Герцеговина – Нідерланди – 1:1

Голи: Деміровіч, 67 – Броббі, 24

Німеччина зберегла лідерські позиції, хоч і не зуміла обіграти Угорщину в напіврезервному складі. Команди багато пробивали (16 ударів проти 12-ти), але лише одного разу вдалось вразити ворота. Зробив це Фелікс Нмеча на 76-й хвилині матчу. Вірц навісив з кутового, Шлоттербек замикав на дальній стійці, воротар відбив, але прямо на Нмечу. Проте угорці відігрались на 9-й компенсованій хвилині – Собослай реалізував пенальті.

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В іншому ж матчі групи Нідерланди сенсаційно розійшлись миром з Боснією і Герцеговиною. Рахунок у грі відкрив Броббі, який замкнув навіс Ланга, забивши свій дебютний м'яч. Зіркзеє та Броббі могли збільшити перевагу, проте боснійці зуміли відігратись. З ударом Джеко впорався Флеккен, але Деміровіч був першим на добиванні.

Таким чином, Німеччина з 14 очками залишилась лідером групи 3, Нідерланди з 9 балами залишились другими. Угорщина опинилась у плей-офф за право виступати у дивізіоні A або B, а Боснія і Герцеговина вилетіла до дивізіону B.

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