Бундестім не зазнала проблем у товариській зустрічі з Ізраїлем. Читайте звіт про матч Німеччина – Ізраїль на Футбол 24.

Товариські матчі.

Німеччина – Ізраїль – 2:0

Голи: Хаверц, 36, Вернер, 45+1

Нереалізований пенальті: Мюллєр, 89 – Коен, 90+4

Німці виставили чимало зірок на спаринг проти Ізраїля. Втім, відкрити рахунок вдалось на 36 хвилині – Хаверц головою замкнув навіс Раума з лівого флангу. А перед завершенням тайму Вернер подвоїв перевагу, отримавши м'яч на лінії воротарського після штрафного у виконанні Гюндогана.

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На другу половину Хансі Флік провів чимало замін, зокрема, дебютував у складі збірної Німеччини Антон Штах. Кінцівка зустрічі могла подарувати ще два голи, однак і Мюллєр, і Коен не реалізували пенальті, тож гра завершилась перемогою німців – 2:0.

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