Збірна Німеччини в рамках 1/8 фіналу Євро-2024 перемогла Данію (2:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Юліан Нагельсманн гне свою лінію

Перед матчем тактичні аналітики очікували на перестановки у ігровій моделі збірної Німеччини. Схема 3-1-5-1 з Кроосом у нижній трійці та трьома "десятками" під нападником виявилась занадто вразливою до контратак – та і в атаці втратила ефективність через перехід суперників на схему 5-2-3. Швейцарія та Угорщина досить вміло звалювали "Бундестім" на фланги, а Данія теж грає з трьома центрбеками.

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Втім, Юліан Нельсманн вирішив нічого не вигадувати. Були тільки перестановки по позиції – замість Вірца в трійці "десяток" вийшов Сане, а Міттельштедта в ролі латераля замінив Раум. Крім того, дискваліфікованого Та в центрі оборони прикрив Шлоттербек. Німецька преса також очікувала на вихід Фюллькруга, однак тренерський штаб довірився вищому й мобільнішому Хаверцу.

Стартовий лайн-ап Данії нічим не здивував. Дискваліфікованого опорника Юлмана замінив ветеран Ділейні, а Вінд поступився місцем в парі нападників – разом з Хьойлундом вийшов Сков Ольсен. Інших перестановок гості не робили.

Німеччина могла влаштувати розгром за перші 10 хвилин. Данці провалились при кросах, Шмейхель –

Вразливості ігрової моделі ніяк не вплинули на початок матчу з боку Німеччини. Підопічні Юліана Нагельсманна одразу ж притиснули скандинавів, організувавши декілька флангових атак і забивши швидкий гол. Вже на 3-й хвилині Раум заробив кутовий, Кроос виконав подачу, а Шлоттербек замкнув головою – втім, Ніко не зміг відсвяткувати свій дебютний м'яч за збірну.

VAR помітив фол в атаці. Центрбека дортмундської Борусії підвів мюнхенець Кімміх, який виконав жорстке блокування в штрафному.

Ще за три хвилини Кімміх міг виправитись, завдавши шикарний удар з дистанції. Шмейхель дістав м'яч з-під поперечини, а потім врятував при замиканні кутового – і знову данці втратили Шлоттербека! М'яч парашутом полетів у дальню дев'ять, змусивши Каспера рятувати.

На 10-й хвилині забивати мав Хаверц, який прийняв закидання від Рюдігера й пробивав з меж штрафного низом. Шмейхель знову парирував.

Взагалі, Кай приносив Німеччині величезну користь своїми опусканнями та вриваннями за спину. Нападник демонстрував дуже хороше відчуття позиції й доцільності рухів. Шмейхель же за хвилину після епізоду з Хаверцем взяв удар головою у виконанні Андріха – знову після кутового.

Українські вайби виручили господарів. Вестфаленштадіон виявився не гіршим за Донбас Арену

Після настільки ударного старту Німеччина заспокоїлась, а з 20-х хвилин навіть втратила контроль над м'ячем. До 18-ї хвилини Бундестім тримала володіння на рівні 76% і вела за ударами з рахунком 6:0, а від 18-ї до 36-ї показник впав до 47%. За ударами вела вже Данія – 0:4.

Скандинави навіть вирвались у лідери за очікуваними голами, однак три з чотирьох пострілів заблокували захисники – і ці постріли проходили з-за меж штрафного чи з гострого кута. Хоча позиції дійсно були хорошими.

Тільки Меле вдалося пробити повз захисників, однак виконання підкачало. І все одно такий розвиток подій тривожив дортмундських фанів, адже Німеччина навіть хороших контратак не проводила.

Аж раптом Майкл Олівер зупинив гру. Причиною стала негода над Вестфаленштадіоном. Над ареною дотмундської Борусії били блискавки, а невдовзі полив рясний дощ з градом. Це була лише третя зупинка матчу в історії чемпіонатів Європи – попередні два сталися в 2016 та 2012 роках, у матчах збірної України проти Північної Ірландії та Франції.

Es hagelt! Es regnet! Es blitzt! Und die Fans singen: „Oh, wie ist das schön!“



Kuriose Szenen in Dortmund. #GERDAN #EURO2024 @SkySportDE pic.twitter.com/pTsnFY6I5v — Patrick Berger (@berger_pj) June 29, 2024

Всі ці події нагадували про події на Донбас Арені під час Євро-2012. Дренаж дортмундського стадіону виявився не гіршим – команди повернулися на поле всього за декілька хвилин після завершення зливи. Поле виглядало ідеально.

Незапланована перерва підіграла німцям, але Данія могла приголомшити. Підвів форвард МЮ

Завершення першого тайму виявилось веселим. Бундестім знову підняла володіння до 60+ відсотків – і знову могла забивати після кросу. Гюндоган заробив стандарт, а його розіграш завершився навісом Раума на 11 метрів. Хаверц замикав головою, але влучив у Шмейхеля!

Фото: Clive Mason/Getty Images

Німеччина провела атаку другим темпом, завершивши її пострілом Шлоттербека зі схожої позиції. Ніко пробивав під ліву стійку, але поцілив у зовнішній бік сітки.

Фото: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

Покарання за марнотратство могло прилетіти прямо перед справжньою перервою. Данія підчатувала господарів на контратаці, в завершення якої Ділейні вивів Хьойлунда віч-на-віч з Ноєром. Расмус спробував перекинути Мануеля, але не вдалося!

VAR влаштував драматичні гойдалки. Андерсен перетворився з героя в шкідника всього за хвилину.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Очікувалось, що зі стартом другого тайму Німеччина знову притисне скандинавів, однак підопічні Каспера Юлманда зуміли шокувати Дортмунд. На 48-й хвилині Хьойлунд заробив стандарт, Еріксен виконав подачу, а Ділейні проштовхнув м'яч на Андерсена – Йоахім же з близької відстані прошив Ноєра!

На щастя для Бундестім, у справу втрутився VAR. Центрбек Крістал Пелас опинився в офсайді. Ось такий! Лінію провели по пальцях стопи.

Команда Юліана Нагельсманна одразу ж пішла уперед, намагаючись не дати Данії відчути "запах крові". Чергова флангова атака з кросом ні до чого не призвела, однак через кільканадцять секунд гру призупинили на перегляд відеоповтору. І не дарма!

Виявилось, що Андерсон перервав крос німців рукою. В своєму штрафному. Арбітр призначив пенальті.

Кай Хаверц впевнено переграв Шмейхеля. 1:0! Вболівальники нарешті побачили легальний гол. Німеччина таки вирвалась уперед.

Данія не змогла повернутись у гру. Юлманд тягнув із замінами, а Шлоттербек таки організував гол

Досить швидко збірна Німеччини могла подвоїти свою перевагу. Героєм мав стати Хаверц, який отримав передачу на хід від Раума й вивалився віч-на-віч зі Шмейхелем. Форвард Арсенала пробив у дальній кут – і не влучив!

Підопічні Каспера Юлманда нічим цікавим огризнутись не змогли. Винятком став епізод на 66-й хвилині, коли Хьойлунд відкрився під проникну передачу й пробив з лівого краю штрафного. Нападник МЮ поцілив точно в Ноєра.

Каспер Юлманд явно запізнювався із замінами. Скандинави грали у стартовому варіанту складу до 69-й хвилини – і після цього тренер освіжив позиції опорника й форварда. Замість Ділейні та Скова Ольсена вийшли Ньоргор і Поульсен.

От тільки було запізно. Рівно за хвилину до цього Бундестім завдала фатального удару. Шлоттербек виконав фірмове закидання з власної половини за спини захисникам – Ніко у цьому сезоні був найкращим центрбеком за точністю довгих передач. З його пасу забивав Фюлькруг у півфіналі ЛЧ, а тепер відзначився Мусіала.

Пас виявився настільки точним, що Шмейхель передумав виходити на перехоплення. Як наслідок, Мусіала влетів на лівий край штрафного. Німці вибігли 3-в-1, але Джамал вирішив бити сам – точно в дальній нижній. 2:0!

Фото: Clive Mason/Getty Images

І навіть після цього Каспер Юлманд тягнув із замінами. Аж на 81-й хвилині він пішов ва-банк, кинувши всі сили в атаку, однак команда так і не потривожила Ноєра. Німці ж рвали гостей на контратаці – одну з них свіжий Вірц завершив взяттям воріт, але Флоріан заліз у офсайд.

В іншій же хавбек Баєра запустив пас Хаверцу, а той стріляв з лівого кута карного майданчика – Шмйхель парирував.

Фото: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

Це був останній сейв Каспера. Фінальний свисток зафіксував перемогу збірної Німеччини. Юліан Нагельсманн виводить Бундестім у чвертьфінал Євро-2024.

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