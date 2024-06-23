Німеччина вирвала нічию зі Швейцарією та виграла свою групу на Євро-2024 – скасовані голи та непризначені пенальті
Швейцарці та німці розписали нічию (1:1) в третьому турі групового раунду Євро-2024. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Німеччина взяла впевнений старт на домашньому Євро: розгром Шотландії та перемога над Угорщиною. Швейцарія в матчах з тими ж суперниками набрала чотири очки. Сьогодні команди розігрували перше місце в групі А, хоча обох влаштовувала нічия.
Угорщина вибила Шотландію з Євро-2024, здобувши перемогу в матчі з моторошною травмою та голом на останніх секундах
Скасований шедевр
Юліан Нагельсманн шокував, знову не зробивши жодної зміни в складі. Німеччина захопила ініціативу та пішла в атаку великими силами. Притиснути швейцарців до штрафного майданчика вдалося, але явних моментів майже не було. Гюндоган виходив на ударну позицію, а після кутового мав шанс Хаверц.
Бундестім відкрила рахунок, коли Андріх класно пробив здалеку та піймав Зоммера на помилці. Однак той гол після перегляду VAR скасували – Мусіала в першій фазі атаки порушив правила, намагаючись замкнути вивірений простріл Міттельштедта.
Швейцарія покарала
Швейцарія епізодично вибігала на чужу половину з пресингом, але щоразу ефективно. У середині першого тайму "наті" організували гол: Рідер вигриз м'яч на чужій половині, Фройлер прострілив, а Ндоє уникнув офсайда та зіграв на випередження.
Форвард Болоньї через кілька хвилин міг оформити дубль. Ндоє скористався високою лінією оборони суперника, рвонув під пас з глибини та виграв силову дуель в самого Рюдігера. Не склалось тільки з завершенням – м'яч розминувся з воротами.
Тиск без голів
Німці повернулись до масованих атак. Швейцарія без проблем все зупиняла, тільки фірмовий дриблінг Мусіали створював труднощі. Вже після перерви Джамал мав забивати – нарешті спрацювала зв'язка двох вундеркіндів. Вірц шикарно дав у розріз, а Мусіала опинився перед воротами, однак не забив.
А після того Бундестім довго не могла підібратись до гола. Кроос і Раум били здалеку, Хаверц виграв повітря після кутового, Байєр претендував на два пенальті (Відмер і Шер почергово його обхопили, але судді вирішили не ставити 11-метровий).
Порятунок в компенсований час
Швейцарія награла й на другий гол. Швидка атака завершилась голом Варгаса з офсайда, а Нойєр витягнув з "дев'ятки" м'яч після пострілу Джаки. Але в компенсований час Німеччина завдяки замінам все ж вирвала нічию. Раум навісив на Фюлькруга, а той головою встановив підсумковий рахунок.
Бундестім таким чином набрала 7 очок і посіла перше місце в групі. В 1/8 фіналу на господарів турніру вийде друге місце групи С. Швейцарія фінішує другою з 5 балами та потрапляє на друге місце групи В.