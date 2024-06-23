Швейцарці та німці розписали нічию (1:1) в третьому турі групового раунду Євро-2024. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Німеччина взяла впевнений старт на домашньому Євро: розгром Шотландії та перемога над Угорщиною. Швейцарія в матчах з тими ж суперниками набрала чотири очки. Сьогодні команди розігрували перше місце в групі А, хоча обох влаштовувала нічия.

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Скасований шедевр

Юліан Нагельсманн шокував, знову не зробивши жодної зміни в складі. Німеччина захопила ініціативу та пішла в атаку великими силами. Притиснути швейцарців до штрафного майданчика вдалося, але явних моментів майже не було. Гюндоган виходив на ударну позицію, а після кутового мав шанс Хаверц.

Бундестім відкрила рахунок, коли Андріх класно пробив здалеку та піймав Зоммера на помилці. Однак той гол після перегляду VAR скасували – Мусіала в першій фазі атаки порушив правила, намагаючись замкнути вивірений простріл Міттельштедта.

Andrich thought he had given Germany the lead vs. Switzerland, but his goal was overturned by VAR for this foul by Jamal Musiala in the buildup pic.twitter.com/XEYPr6Hxsn — ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2024

Швейцарія покарала

Швейцарія епізодично вибігала на чужу половину з пресингом, але щоразу ефективно. У середині першого тайму "наті" організували гол: Рідер вигриз м'яч на чужій половині, Фройлер прострілив, а Ндоє уникнув офсайда та зіграв на випередження.

Форвард Болоньї через кілька хвилин міг оформити дубль. Ндоє скористався високою лінією оборони суперника, рвонув під пас з глибини та виграв силову дуель в самого Рюдігера. Не склалось тільки з завершенням – м'яч розминувся з воротами.

Dan Ndoye a inscrit son PREMIER BUT sous les couleurs de la Suisse ! pic.twitter.com/1qbzv1nbVk — Vibes Foot (@VibesFoot) June 23, 2024

Тиск без голів

Німці повернулись до масованих атак. Швейцарія без проблем все зупиняла, тільки фірмовий дриблінг Мусіали створював труднощі. Вже після перерви Джамал мав забивати – нарешті спрацювала зв'язка двох вундеркіндів. Вірц шикарно дав у розріз, а Мусіала опинився перед воротами, однак не забив.

А після того Бундестім довго не могла підібратись до гола. Кроос і Раум били здалеку, Хаверц виграв повітря після кутового, Байєр претендував на два пенальті (Відмер і Шер почергово його обхопили, але судді вирішили не ставити 11-метровий).

️ El VAR también pasa de los agarrones en la Eurocopa.



Widmer agarra a Beier desentendiéndose por completo del balón e impidiendo su remate.



ES PENALTI.



️ Daniele Orsato, en un terrible partido, no apreció nada punible. pic.twitter.com/ibQ4pxKfR8 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 23, 2024

Порятунок в компенсований час

Швейцарія награла й на другий гол. Швидка атака завершилась голом Варгаса з офсайда, а Нойєр витягнув з "дев'ятки" м'яч після пострілу Джаки. Але в компенсований час Німеччина завдяки замінам все ж вирвала нічию. Раум навісив на Фюлькруга, а той головою встановив підсумковий рахунок.

Бундестім таким чином набрала 7 очок і посіла перше місце в групі. В 1/8 фіналу на господарів турніру вийде друге місце групи С. Швейцарія фінішує другою з 5 балами та потрапляє на друге місце групи В.