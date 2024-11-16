Ліга А, група 3

Німеччина – Боснія і Герцеговина – 7:0

Голи: Мусіала, 2, Кляйндінст, 23, 79, Хаверц, 37, Вірц, 50, 57, Сане, 66

Нідерланди – Угорщина – 4:0

Голи: Вегхорст, 21 (п), Гакпо, 45+12 (п), Дюмфріс, 64, Копмейнерс, 86

Інтрига в боротьбі за перше місце була умовною, адже в Німеччини був солідний запас очок і матч проти аутсайдера. Боснія і Герцеговина, може, й хотіла попсувати нерви фавориту, але сьогодні не пішло вже з самого початку матчу, коли на другій хвилині Кімміх чудово подав на Мусіалу, а той ефектним ударом головою відправив м'яч у сітку.

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Далі підопічні Юліана Нагельсманна просто знущалися зі суперника. Ще до перерви Кляйндінст і Хаверц довели справу до розгрому, а в другому таймі рахунок взагалі став непристойним. Флоріан Вірц оформив дубль, красиво забивши зі штрафного та замкнувши на дальній стійці. Шостий гол у свій актив записав Сане, продемонструвавши суперникам свої технічні вміння.

А ось паралельний матч важив дуже багато, тут визначали команду, яка вийде у фінальну частину з другого місця. Угорщина активно почала, але далі в неї все полетіло шкереберть. Почалось із проблем зі здоров'ям Адама Салая. Через це гру навіть зупиняли приблизно на 10 хвилин, тренера забрали у лікарню. Відновлення матчу почалося з втручання VAR. Виявилося, що перед паузою Нікічер сфолив проти Малена в своєму штрафному. Вегхорст вкрай рідко хибить з пенальті, сьогодні був точним.

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Хоча гра була рівною, з невеликою кількістю моментів, перед перервою Нідерланди зуміли подвоїти перевагу. Знову Мален заробив пенальті, спровокувавши на фол Надя. Цього разу з 11-метрів пробив Гакпо. А вже в другому таймі Угорщина, схоже, зовсім зневірилася, майже не створивши проблем супернику. Чого не скажеш про господарів. Вони вперто шукали шанс забивати ще. Вегхорст міг би оформити дубль, якби не влучав у захисника чи каркас воріт. Зате досяг свого Дюмфріс. Захисник Інтера був одним із найактивніших в атаці й на 64 хвилині нарешті забив. До речі, асист віддав Мален.

Кінцівка пройшла з Копмейнерсом в епіцентрі. Хавбек Ювентуса вийшов на заміну і встиг забити головою після подачі Дюмфріса та через кілька хвилин зарядив у каркас воріт. Перемога вивела Нідерланди до фінальної частини Ліги націй, друге місце вони вже не покинуть, Німеччина буде першою, Угорщина стала третьою, а Боснія і Герцеговина вилетіла в Лігу В.