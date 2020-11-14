Збірна України поїхала в гості до Бундестім на матч 5 туру Ліги націй. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Німеччина – Україна стартував о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію. У прямому ефірі гру можна дивитися на каналах "Україна" і "Футбол 1", а також через сервіс Oll.tv.

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Поєдинок був під загрозою зриву, бо збірна України після приїзду в Німеччину отримала позитивні тести Ярмоленка, Циганкова, Сидорчука та Коваленка на коронавірус. Спершу своє слово сказала влада Лейпцига, яка вирішила не вводити для українців карантин, адже між інфікованими та рештою делегації не було тісного контакту. Повторні тести "синьо-жовтих" нових хворих не виявили. Зрештою УЄФА дав зелене світло для проведення матчу.

Стартові склади команд

Німеччина: Нойєр – Кох, Зюле, Рюдігер – Гінтер, Горетцка, Гюндоган, Макс – Гнабрі, Вернер, Сане.

Запасні: Лєно, Трапп, Хенрікс, Удохай, Та, Штарк, Нойхаус, Амірі, Брандт, Дауд, Вальдшмідт.

Україна: Пятов – Конопля, Забарний, Матвієнко, Соболь – Маліновський, Степаненко, Зінченко – Марлос, Яремчук, Зубков.

Запасні: Паньків, Лунін, Кривцов, Чеберко, Харатін, Макаренко, Мораєс, Бондар, Михайліченко.

Україна зустрічалася з Німеччиною місяць тому в Києві та зазнала мінімальної поразки – 1:2. Тоді Андрій Шевченко страждав через коронавірус в Шахтарі, а тепер має кадрові проблеми внаслідок поширення хвороби у Динамо. Німеччина також підходить до матчу не в оптимальному складі. У Бундестім справжні дірки на флангах оборони та дюжина футболістів з проблемами зі здоров'ям, на яких не зміг розраховувати Йоахім Льов.

Сьогодні збірна України може виконати завдання на Лігу націй – перемога над Німеччиною гарантує "синьо-жовтим" збереження прописки в дивізіоні A. Головна команда країни виграла лише один з останніх 5 матчів (перемога над Іспанією), але слабкі результати можна списати на складність суперників і кадрові втрати.

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