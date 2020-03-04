Німеччина точно не є фаворитом, – екс-одноклубник Шевченка оцінив жеребкування Ліги націй

Колишній форвард збірної Німеччини Олівер Бірхофф прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги націй 2020/21.

"Мені подобається склад нашої групи. У ній немає легких суперників, причому фаворита виділити досить складно. Німеччина точно ним не виглядає.

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У минулому розіграші турніру ми не дуже вдало зіграли. Тому хочемо успішно виступити в нинішній Лізі націй. Але, я вважаю, що і Іспанія, і Швейцарія, і Україна думають так само", – наводить слова Бірхоффа DFB.de.

Зазначимо, що Бірхофф встиг пограти з Андрієм Шевченком в Мілані. Німець виступав за "россонері" з 1998 по 2001 роки, тоді як українець приєднався до італійського гранда в 1999 році.

Нагадаємо, у попередньому розіграші Ліги націй Україна виступала у дивізіоні В. Команда Шевченка посіла перше місце групи, випередивши Чехію та Словаччину.

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