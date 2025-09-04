У четвер, 4 вересня, у рамках відбору до ЧС-2026 відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація

Група А

Люксембург – Північна Ірландія – 1:3

Голи: Дардарі, 30 – Рід, 7, Чарльз, 46, Девенні, 70

Нереалізований пенальті: Прайс, 7

Вилучення: Корац, 66 (Люксембург, друга жовта картка)

Словаччина – Німеччина – 2:0

Голи: Ганцко, 42, Стрелец, 55

Група G

Нідерланди – Польща – 1:1

Голи: Дюмфріс, 28 – Кеш, 80

Група J

Ліхтенштейн – Бельгія – 0:6

Голи: Де Кейпер, 29, Тілеманс, 46, 70 (п.), Теате, 60, Де Брюйне, 62, Фофана, 90+1

У групі А Люксембург на своєму полі поступився Північній Ірландії. Гості вийшли вперед вже на старті зустрічі – Прайс не зумів реалізувати пенальті, однак партнера підстархував Рід. В середині тайму люксембуржці відновили інтригу, зробивши рахунок нічийним. Однак одразу по перерві ірландці знову вийшли вперед. За трохи Корац заробив другу жовту картку і залишив Люксембург у меншості. Британці одразу ж реалізували чисельну більшість, знявши всі питання щодо переможця.

У паралельній зустрічі Німеччина сенсаційно програла у гостях Словаччині. Попри шалену перевагу Бундестіму розпакувати ворота суперника їм не вдалося, натомість гол у роздягальню вони отримали: Стрелец віддав розрізну передачу на Ганцко і той, увірвавшись у штрафний, прошив Бауманна. Після перерви німці додали ще більше і... пропустили вдруге. Автор асисту додав до свого доробку ще й гол, потужно закрутивши у ліву дев'ятку.

Як наслідок, в лідери групи вибились Північна Ірландія і Словаччина, які набрали по 3 очки. Натомість Німеччина у компанії з Люксембургом – аутсайдери.

У групі G Нідерланди на останніх хвилинах втратили перемогу над Польщею. Господарі володіли беззаперечною перевагою, яку зуміли втілити в гол зусиллями Дюмфріса в середині тайму. По перерві малюнок гри не змінився і все йшло до логічної звитяги "Ораньє", аж поки за десять хвилин до завершення дуелі Кеш не шокував нідерландців. До слова, на 83-й хвилині у складі Польщі з'явився екс-захисник Динамо Томаш Кендзьора.

Таким чином, у турнірній таблиці тепер тріумвірат – Нідерланди, Польща та Фінляндія набрали по 7 очок.

У групі J Бельгія каменя на камені не залишила від Ліхтенштейна. Дублем відзначився Тілеманас, також варто згадати про гол Де Брюйне. Бельгія набрала 7 очок і розмістилась на третій сходинці турнірної таблиці. Лідирує з 10 пунктами Уельс, а другим йде Північна Македонія (8 балів).

