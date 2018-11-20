Німеччина побила 40-річний антирекорд

Ліга націй — 19 лист 3809
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Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли до Фіналу чотирьох турніру
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Ліга націй: Словаччина програла Чехії та вилетіла у дивізіон С, Данія та Ірландія розійшлись миромЛіга націй — 19 лист 2415
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Ліга націй: Грузія перемогла Казахстан і вийшла у дивізіон С, Андорра і Латвія розійшлись миромЛіга націй — 19 лист 370
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Мілан провів зустріч з Райолою щодо повернення ІбрагімовічаІталія — 19 лист 802
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Україна – Туреччина: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 19 лист 5570
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