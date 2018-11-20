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УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ НІМЕЧЧИНА - НІДЕРЛАНДИ

Німеччина побила 40-річний антирекорд

10:09 336 Читать на русском
Німеччина побила 40-річний антирекорд
Німеччина побила 40-річний антирекорд / Фото ptcnews

Поточний рік збірна Німеччини не зможе занести собі в актив.

В останньому матчі Ліги націй підопічні Йоахіма Льова не змогли втримати перемогу в матчі проти збірної Нідерландів (2:2).

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Таким чином, Німеччина не перемагає вже у 5-ти офіційних матчах поспіль. Останній раз така провальна серія у Бундестіму спостерігалась у сезоні 1978/79, тоді команда не знала смаку перемог у 6-ти поєдинках поспіль, повідомляє Gracenote.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу Ліги націй збірна Німеччини опустилась в дивізіон В.

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Ліга націй6 тур

Німеччина - Нідерланди: Понеділок 19 листопада 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 2
Нідерланди
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Теги
Ліга націй Німеччина - Нідерланди Німеччина Німеччина Рекорди
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