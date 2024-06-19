Німеччина шикарно розпочала домашній чемпіонат Європи, розгромивши Шотландію. Юліан Нагельсманн повторив стартовий склад на поєдинок проти Угорщини, а його збірна закріпилась у статусі найвидовищнішого фаворита. Англія неймовірно нудна, Франція робить ставку на контрвипади, а Німеччина просто душить своїх суперників позиційними атаками.

Німеччина розгромила Шотландію у матчі-відкритті Євро-2024

Бундестім проламала автобус

Кроос розігрує з глибини, фулбеки дають ширину на флангах, а Гюндоган, Вірц і Мусіала відкриваються між лініями. Якісна структура, цікаві комбінації – все при Бундестім. Але створювати моменти проти угорського автобуса було складно. Мадяри встигали закривати коридори для передач.

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Тому на старті зустрічі Німеччина шукала інші підходи до воріт. Хаверц відкривався під закидання у штрафний і навіть вижав з цього супершанс, відтіснивши від м'яча Орбана. Кроос постійно завантажував з кутових, а коли німці хитро розіграли стандарт, то Андріх ледь не забив ударом у дотик.

Бундестім все ж дотиснула угорців. Комбінація в останній момент знову захлинулась, однак Гюндоган до кінця поборовся і вигриз м'яч перед чужими воротами. Скидка під удар Мусіалі – гол.

Нойєру довелося рятувати

Смілий футбол Нагельсманна розкриває гру в обидві сторони. Якщо до англійських чи французьких воріт спробуй підберись, то Німеччина залишає позаду мало гравців і багато простору. Вже в дебюті зустрічі гольові моменти виникли в Шаллая та Болли. Андріх мусив підчищати, а Нойєр – рятувати.

Угорщина дуже гостро розігрувала стандарти. Собослай прекрасно підкрутив зі штрафного, але голкіпер Баварії приміряв футболку Супермена та витягнув м'яч з "дев'ятки". З наступного штрафного Домінік подав, а Шаллай навіть забив, однак арбітри зафіксували офсайд.

У другому таймі Німеччина й не думала грати обережніше. Високий пресинг, високе розташування гравців. Коли Угорщина проходила пресинг, то отримувала хороші можливості на контратаках. Рюдігер побіг на фланг до Шаллая, а в штрафному Варга залишився один в один проти Та і завдав дуже небезпечного удару.

Гаряча кінцівка для голкіперів

Німеччина продовжувала розхитувати угорські редути. Підібратися близько до воріт було складно, тому Кроос і Мусіала пробували бити здалеку. Джамал був найкращим на полі. Саме він запустив атаку на другий гол – підключив зліва Міттельштедта. Фулбек на стадіоні свого Штутгарта ідеально прострілив на Гюндогана.

Нагельсманн кинув у бій інших креативних футболістів Штутгарта, але найкращі моменти мали Кімміх і Сане. Гулачі крутився у воротах і довів кількість сейвів до п'яти. А на іншому кінці поля Нойєр зіткнувся з масивним Адамом після подачі Собослая, але вберіг ворота "сухими".

Німеччина набрала шість очок і першою на всьому турнірі вийшла у плей-офф. Угорщина з нулем на дні групи А.