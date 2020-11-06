Йоахім Льов визначився із списком гравців збірної Німеччини на листопадові поєдинки проти України, Чехії та Іспанії.

Повна заявка команди складається з 25 гравців, інформує офіційний Twitter Бундесманшафт. Льов дав шанс двом новачкам – захисникам Філіппу Максу (ПСВ) та Феліксу Удуохаю (Аугсбург).

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Зазначається, що у склад повернулися Тільйо Керер (ПСЖ), Ілкай Гюндоган (Ман Сіті) та Лерой Сане (Баварія). Якщо порівнювати із заявкою на жовтневі матчі, то відсутні Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Юліан Дракслер (ПСЖ), Суат Сердар (Шальке), Емре Джан (Борусія Д), Ніклас Зюле (Баварія) і Кай Хаверц (Челсі).

Цікаво, що 8 гравців із заявки не будуть брати участь у товариському матчі проти Чехії (11 листопада). Мануель Нойєр, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Йозуа Кімміх, Лерой Сане (всі – Баварія), а також Маттіас Гінтер (Борусія М), Тоні Кроос (Реал) і Тімо Вернер (Челсі) викликані виключно для двох матчів Ліги націй – проти України (14 листопада) та Іспанії (17 листопада).

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