У неділю, 23 березня, в елітному дивізіоні Ліги націй відбулись чвертьфінальні матчі-відповіді. Звіт про три з них читайте на "Футбол 24".

Ліга націй 2024/25, дивізіон А, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Німеччина – Італія – 3:3 (перший матч – 2:1)

Голи: Кімміх, 30 (п.), Мусіала, 36, Кляйндінст, 45 – Кін, 49, 69, Распадорі, 90+5 (п.)

Іспанія – Нідерланди – 3:3 (по пенальті – 5:4) (перший матч – 2:2)

Голи: Оярсабаль, 6 (п.), 67, Ямаль, 103 – Депай, 54 (п.), Матсен, 79, Сімонс, 108 (п.)

Португалія – Данія – 5:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Андерсен, 38 (аг.), Роналду, 72, Трінкау, 86, 91, Рамос, 115 – Крістенсен, 56, Еріксен, 76

Нереалізований пенальті: Роналду, 6 (Португалія)

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Німеччина на своєму полі несподівано розгромила Італію. Перший матч завершився перемогою Бундестім з рахунком 2:1, тож "Скуадра Адзурра" зберігала непогані шанси на камбек. На жаль, дива не сталось – Буонджорно на 30-й хвилині вдарив суперника по ногах у власному штрафному і Кімміх з пенальті вивів німців вперед. За трохи Мусіала, здавалось, зняв питання щодо переможця, а на останній хвилині тайму Кляйндінст добив суперника, забивши гол "у роздягальню".

Однак італійці не збирались опускати руки й одразу по перерві розмочили рахунок. За трохи Кін оформив дубль, запаливши надію в серцях вболівальників, а на 5-й доданій до матчу хвилині Распадорі зрівняв. На більше не вистачило часу – далі йдуть німці.

Не менш видовищний футбол продемонстрували Іспанія та Нідерланди. Бойова нічия 2:2 у першій грі залишала рівні шанси на півфінал кожній з команд. Оярсабаль з пенальті вивів піренейців вперед вже на старті зустрічі. По перерві Депай відповів своїм ударом з одинадцятиметрової позначки. За трохи нападник Реал Сосьєдада оформив дубль, однак втримати перемогу іспанцям не вдалось – Мансен за 10 хвилин до завершення гри відновив статус-кво.

Гра перейшла в овертайми, де команди продовжили забивати – на гол Ямаля влучним пострілом з пенальті відповів Сімонс. Зрештою, все вирішувалось у лотереї, де більше пощастило іспанцям – у них свій удар не реалізував Ямаль, а в нідерландців не пощастило Лангу та Малену.

Данія не змогла закріпити успіх з Португалією після перемоги у домашньому матчі й припинила боротьбу за трофей Ліги націй. Вже на 6-й хвилині господарі заробили пенальті. Роналду підійшов до м'яча і... не зміг переграти свого візаві. Наприкінці тайму супернику допоміг Андерсен, зрізавши м'яч у власні ворота.

Крістенсен по перерві зрівняв рахунок, а в середині другої сорокап'ятихвилинки Еріксен відповів влучним ударом на гол Роналду. Втримати комфортну перевагу данцям не вдалось – Трінкау зумів перевести гру в додатковий час. Вже на першій хвилині овертайму нападник Спортінга оформив дубль, а згодом Рамос остаточно поховав надії Данії на півфінал Ліги націй.

Як наслідок, у півфіналах Німеччина зіграє з Португалією, а Іспанія зустрінеться з Францією, яка пройшла Хорватію.

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