Футболіст отримав ушкодження в матчу 3-го туру групового етапу проти Швейцарії (1:1), хоча провів його без замін. Обстеження наступного дня виявило у Рюдігера розтягнення м'язів задньої поверхні стегна.

Швейцарія – Німеччина –1:1 – відео голів та огляд матчу Євро-2024

Лікарі збірної Німеччини сподіваються, що встигнуть повернути Антоніо до складу на матч 1/8 фіналу, повідомляє AP. Потенційна втрата стала б великою проблемою для тренерського штабу, адже партнер Рюдігера по центру оборони (Йонатан Та) точно не зіграє, бо відбуватиме дискваліфікацію.

До слова, свій матч 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Німеччини проведе 29 червня. Суперником "Бундестім" стане команда, яка посяде друге місце в групі С (наразі це Данія).

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