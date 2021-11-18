У Німеччині розглядають варіант обов'язкової вакцинації для професіональних спортсменів. Розповів про це прем'єр-міністр федеральної землі Північна Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст.

"На попередній нараді керівників держави ми швидко дійшли єдиної думки: якщо глядачі повинні дотримуватись правил 2G, щоб відвідати стадіон, то, на нашу думку, це має стосуватися і спортсменів (зокрема, футболістів – прим.).

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Але слід перевірити, чи маємо ми право на такі заходи. Однак, думка міністрів щодо цього питання наразі така", – цитує слова прем'єр-міністра федеральної землі Північна Рейн-Вестфалія Sky Sport Deutschland.

Правила 2G, про яке згадав посадовець, діє в окремих регіонах Німеччини. Вони означають, що лише вакциновані або ті, хто перехворів коронавірусом протягом останніх 6 місяців, можуть відвідувати громадські місця, зокрема і спортивні події.

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