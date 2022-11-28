Міжнародна федерація футболу відкрила провадження проти збірної Німеччини за дії перед поєдинком з Іспанією (1:1) у 2 турі ЧС-2022.

Перед матчем з "Фурією Рохою" відбулась пресконференція, на яку прийшов лише Ганс-Дітер Флік. Згідно з регламентом, на ній обов'язково мав бути присутній ще й гравець.

Флік – про нічию з Іспанією: "Збірна Німеччини досягла колосального успіху"

Саме через відсутність футболіста Дисциплінарний комітет ФІФА відкрив провадження щодо можливого порушення статті 44 регламенту чемпіонату світу й підпунктів 2.7.2 і 8.5.3, пов'язаних зі ЗМІ та маркетингом, повідомляє Mundo Deportivo. Як наслідок, Німеччина може отримати санкції.

Бундестім після двох турів має в активі 1 заліковий бал, тож в поєдинку проти Коста-Рики боротиметься за путівку у плей-офф. Матч відбудеться 1 грудня.

Німеччина врятувала нічию з Іспанією в топ-матчі ЧС-2022 – несподіваний герой зламав гру та дав відкоша потужній "Фурії"