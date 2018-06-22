Німеччина – Мексика: прогноз на матч ЧС-2018

Німеччина та Мексика зустрінуться 17 червня у 1 турі групи F чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Німеччина – Мексика відбудеться на стадіоні Лужнікі у Москві о 18:00 в рамках групи F. Футбол 24 проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Авторитетна букмекерська William Hill вважає Німеччину фаворитом поєдинку та оцінює перемогу Бундестіму з коефіцієнтом 1,44. Потенційний тріумф мексиканців оцінюється у 6,50, а нічия – 4,60.

Інша букмекерська контора – Bwin теж називає підопічних Йоахіма Льова фаворитами протистояння. Коефіцієнт на їхню перемогу складає 1,50, потенційна перемога Мексики оцінюється у 7,00, а нічия – у 4,20.

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Німеччина потрапила на чемпіонат світу, завоювавши 1 місце у групі С Європейської кваліфікації, здобувши за 10 ігор максимальні 30 очок.

Мексика також вийшла на ЧС-2018 з 1 місця у групі, маючи в активі 21 очко після 10 матчів.

Німеччина та Мексика зустрічалися 5 разів. Тричі перемогу святкувала Бундестім, два поєдинки закінчувалися нічиєю.