Німеччина – Мексика: анонс матчу ЧС-2018

Німеччина та Мексика зіграють у матчі 1 туру Чемпіонату світу 2018 у групі F. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Німеччина – Мексика

17 червня, 18:00. Москва, стадіон "Лужники"

Головний арбітр: Аліреза Фагані (Іран)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Німеччина – Мексика: прогноз на матч ЧС-2018

Чинні чемпіони світу починають свій шлях матчем проти команди, яка завжди готова здивувати. Німеччина переживає серйозну кризу, про що свідчать результати останніх товариських матчів. Після відбору ЧС-2018 команда Льова зіграла 4 матчі проти фаворитів турніру, а також 5-й з Австрією. Дві поразки і 3 нічиї – не той результат, який налаштовує на позитивні очікування. Натужна мінімальна перемога над Саудівською Аравією трохи прикрасила цю статистику. Залишається сподіватись на традиційний німецький дух переможців, який найяскравіше проявляється на фінальних турнірах.

До слова, з Льовом Бундестім 5 разів поспіль доходила мінімум до 1/2 фіналу на чемпіонатах Європи і світу. Уже 36 років Німеччина не програє свій стартовий матч на Мундіалі, а 7 останніх кубків світу розпочинала з перемоги. Ці цифри – головний привід для спокою. У якому б стані не була ця збірна, вона видає результат.

Мексика також виглядала останнім часом неоднозначно. Ніби й перемог побільше, але проти збірних, які не претендують на світову велич. Скандал з 30-ма повіями і зірками команди теж дав свій відбиток. Значну частину концентрації довелось призначити на розмови з близькими замість того, щоб фокусуватись на головному. Хоча лідер німецької атаки Тімо Вернер називає "ацтеків" найважчим суперником у групі, де також виступають Швеція і Південна Корея. І щось в цьому є.

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Історія протистояння

Утім німці не програли мексиканцям жодного матчу з 5 попередніх. Останні 3 були офіційними. Двічі Німеччина била Мексику на Кубку Конфедерацій і раз на ЧС-1998. Тоді, 20 років тому, "ацтеки" вийшли вперед на старті другого тайму, але встигли пропустити двічі за останні 15 хвилин.

Кадри і скандал

У збірній Німеччини всі здорові, стверджує головний тренер. Зокрема, і капітан Мануель Нойєр. Голкіпер Баварії провів лише 2 товариські матчі за дуже тривалий період, але готується рятувати команду на Мундіалі в Росії. З великим скандалом країна зустріла фото Ілкая Гюндогана та Месута Озіла з президентом Туреччини, якому закидають не дуже демократичні методи управління. Фанати свистять на своїх гравців, а хавбека Манчестер Сіті навіть довели до істерики. На одному з тренувань Гюндоган зі слізьми на очах покинув поле.

Також не всі зрозуміли рішення Льова залишити чемпіона Англії Лероя Сане поза заявкою. Ставка на досвід і своїх улюбленців? Це все добре, але чи завадив би цій команді один із лідерів Ман Сіті? Мексиканці також не відчувають кадрового голоду. На різних позиціях є з кого вибирати. Так, у півзахисті можуть з'явитись джокери Фабіан і Корона, брати Дос Сантоси мають рівні шанси на вихід в основі, а нападу додає варіативності Рауль Хіменес. Передбачити стартовий склад Хуана Карлоса Осоріо майже неможливо, адже за своїх 46 матчів на посаді він завжди виставляв іншу основу.

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Орієнтовні склади на матч Німеччина – Мексика

Німеччина: Нойєр – Ектор, Боатенг, Хуммельс, Кімміх – Хедіра, Кроос – Ройс, Мюллер, Дракслер – Вернер

Мексика: Очоа – Сальседо, Морено, Айяла, Лаюн – Еррера, Гуардадо, Джонатан Дос Сантос – Вела, Чічаріто, Лосано

Прогноз від Футбол 24 – 3:2

Німеччина знову переможе. Мінімально, але результативно. Нас чекає класний матч з голами і традиційним підсумком. Де-де, а у групі команда Льова не повинна провалитись.