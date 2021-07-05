Головний тренер Штефан Кунц обрав 19 гравців для поїздки в Токіо, інформує офіційний сайт DFB. Німці креативно підійшли до оголошення заявки, підготувавши яскравий ролик у стилі японських мультфільмів – аніме.

Аргентина оголосила заявку на Олімпійські ігри

На Олімпіаду можна везти гравців, які народилися після 31 грудня 1996 року, однак для трьох роблять виняток. Вибором Кунца стали хавбеки Амірі (Байєр) та Арнольд (Вольфсбург), а також форвард Макс Крузе (Уніон). До столиці Японії полетять і семеро гравців молодіжної збірної, які місяць тому виграли чемпіонат Європи.

Додамо, що на Олімпіаді-2016 німці задовольнилися срібними медалями, поступившись у фіналі Бразилії.

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