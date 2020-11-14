Німеччина дізналась результати тестування на COVID-19 перед матчем з Україною
17:50 - Читать на русском
У таборі Бундестім немає причин для хвилювання перед поєдинком з Україною у 5-му турі Ліги націй.
Сьогодні вранці, 14 листопада, німці пройшли тестування на коронавірус перед матчем з "синьо-жовтими". Результати всіх тестів виявились негативними, інформує Sportbuzzer.
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На жаль, СOVID-19 проник у розташуванні збірної України. Вчора позитивні тести на COVID-19 здали 4 гравці національної команди: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко та Віктор Циганков.
Нагадаємо, поєдинок проти Бундестім відбудеться вже сьогодні, 14 листопада. Початок о 21:45.
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