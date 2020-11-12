Збірна Німеччини приймала Чехію у товариському поєдинку . Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина – Чехія.

Німці на правах господаря зустрічі відкрили рахунок у матчі проти чехів, відзначився нападник Бенфіки Джан-Лука Вальдшмідт.

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До перерви господарі впевнено контролювали гру. У другому таймі чеським футболістам вдалось вирівняти малюнок гри, але на результат поєдинку це не вплинуло.

Німеччина здобуває мінімальну перемогу і готується до поєдинку у Лізі націй проти України, який відбудеться 14 листопада.

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