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Німеччина – Аргентина: онлайн-трансляція товариського матчу

21:40 2183 Читать на русском
Німеччина – Аргентина: онлайн-трансляція товариського матчу
Німеччина – Аргентина: онлайн-трансляція товариського матчу

Німеччина в рідних стінах приймає Аргентину. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24"

 

Товариський матч Німеччина – Аргентина розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Німеччина: тер Штеген – Клостерманн, Кох, Зюле, Хальстенберг – Кімміх, Джан – Гнабрі, Хаверц, Брандт – Вальдшмідт

Аргентина: Маркесін – Фойт, Отаменді, Рохо, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Перейра – Дибала, Мартінес, Корреа

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