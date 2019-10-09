Німеччина – Аргентина: онлайн-трансляція товариського матчу

Німеччина в рідних стінах приймає Аргентину. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24"
Товариський матч Німеччина – Аргентина розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Німеччина: тер Штеген – Клостерманн, Кох, Зюле, Хальстенберг – Кімміх, Джан – Гнабрі, Хаверц, Брандт – Вальдшмідт
Аргентина: Маркесін – Фойт, Отаменді, Рохо, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Перейра – Дибала, Мартінес, Корреа
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