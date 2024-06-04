Товариський матч між Бундестім і "синьо-жовтими" приніс хвилини тривоги, але все завершилось добре.

Незабаром після завершення матчу поліція заборонила будь-кому покидати стадіон у Нюрнберзі. Екстрені служби виявили вибухонебезпечний предмет біля арени близько 23:00, повідомляє SportBuzzer.

Німеччина – Україна – відеоогляд матчу

Футболісти та вболівальники мусили залишатися на місцях, поки поліція закрила територію. Вивозили лише окремих важливих гостей, використовуючи інший маршрут.

Втім, оперативне розслідування розвіяло страхи та показало, що реальної загрози насправді не було. Незабаром збірним Німеччини та України, а також людям на трибунах, дозволили залишити Макс-Морлок-Штадіон.

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