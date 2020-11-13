"Ми хочемо перемогти. У першому матчі переконалися, що в України хороша команда. Це небезпечна команда, якої нам потрібно остерігатися. Україна добре атакує. Але я вірю, що ми зробимо все, щоб знову перемогти.

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Ліга націй була створена, щоб мати можливість грати проти хороших конкурентоспроможних команд. Добре, що є такі конкурентні умови. Якщо ти береш участь у таких змаганнях, то ставиш собі за мету перемогти, посісти перше місце в групі, брати участь у фіналі чотирьох.

Наша трійця атаки з Гнабрі і Сане дуже швидка і націлена на ворота. Я не хотів би опинитися на місці суперників, які нам протистоятимуть", – поділився Вернер у коментарі Німецькому футбольному союзу.

Нагадаємо, Німеччина протистоятиме Україні вже завтра, 14 листопада, у рамках Ліги націй. Початок зустрічі о 21:45.

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