Вболівальники дізнались, коли стартує історичний для Маншафт поєдинок.

12 червня збірна України проведе товариську гру зі збірною Німеччини. За повідомленням офіційного сайту УАФ, поєдинок розпочнеться о 18:00 за місцевим часом (о 19:00 за Києвом).

Німеччина – Україна: стартував продаж квитків на історичний поєдинок Бундестім

Нагадаємо, ця зустріч стане 1000-ю в історії збірної Німеччини і пройде у Бремені на Везер-Штадіон.

До слова, німецький футбольний союз вирішив зробити матч благодійним, а зібрані з продажу квитків кошти відправити до фундації DFB. Придбати перепустки можна за посиланням.

Поєдинок зі збірною Німеччини стане підготовчим для України перед матчами відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти (16-го та 19-го червня відповідно). У березні "синьо-жовті" під керівництвом Руслана Ротаня вже провели один матч, поступившись збірній Англії.

Ребров сформував шорт-лист своїх асистентів у тренерському штабі збірної України – серед них легенди