Німеччина – Україна: став відомий час початку товариського матчу
Вболівальники дізнались, коли стартує історичний для Маншафт поєдинок.
12 червня збірна України проведе товариську гру зі збірною Німеччини. За повідомленням офіційного сайту УАФ, поєдинок розпочнеться о 18:00 за місцевим часом (о 19:00 за Києвом).
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Нагадаємо, ця зустріч стане 1000-ю в історії збірної Німеччини і пройде у Бремені на Везер-Штадіон.
До слова, німецький футбольний союз вирішив зробити матч благодійним, а зібрані з продажу квитків кошти відправити до фундації DFB. Придбати перепустки можна за посиланням.
Поєдинок зі збірною Німеччини стане підготовчим для України перед матчами відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти (16-го та 19-го червня відповідно). У березні "синьо-жовті" під керівництвом Руслана Ротаня вже провели один матч, поступившись збірній Англії.
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