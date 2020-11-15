"Ми могли уникнути українського лідерства. Ми дійсно добре почали, і у нас були шанси. Але те, як ми повернулися, як ми продовжували, було добре. Звичайно, ми допустили декілька помилок в грі, але зараз це невелика проблема.

Німеччина – Україна – 3:1 – відео голів

Я пишаюся командою, найважливішим було те, що ми вийшли звідси з позитивною перемогою. Попереду ще довгий сезон, ми навіть не на зимових канікулах. Тепер нам потрібно зосередитися на Іспанії, я сподіваюся, що всі залишаться здоровим", – цитує Лероя Сане Sport1.

Зауважимо, після 5-ти турів Україна розташувалась на третій сходинці у групі А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія. З останніми "синьо-жовті" проведуть заключний матч поточного розіграшу Ліги націй у вівторок, 17 листопада.

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