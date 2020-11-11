Головним рефері матчу ЛН між Німеччиною та Україною буде 40-річний румун Овідіу Хацеган, інформує офіційний сайт УАФ. На лініях йому допомагатимуть Октавіан Шовре та Себастьян Георге. Четвертий арбітр – Себастьян Колческу.

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Цікаво, що Хацеган 10 разів обслуговував матчі за участі українських команд – Динамо (5), Шахтар (3), Карпати (1) та Металіст (1). Загалом наші клуби раз поступились, тричі зіграли внічию та 6 разів здобували позитивний результат. Національна збірна лише один раз грала у матчі за його участі та перемогла.

Нагадаємо, після спарингу з Польщею, який відбудеться сьогодні, 11 листопада, о 21:45, підопічні Шевченка проведуть дві заключні зустрічі у рамках Ліги націй – 14-го числа з Німеччиною та 17-го зі Швейцарією.

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