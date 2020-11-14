"Якщо проаналізувати першу зустріч у Києві, то наша збірна грала майже на рівних, а коли рахунок став 1:2, то останні 15-20 хвилин навіть диктувала свою гру, могла зрівняти рахунок і завершити матч гідно. У багатьох збірних йде зміна поколінь, пандемія теж вносить свої корективи. Багато команд навчилися грати гідно проти грандів. Зараз всі топ-клуби і збірні відчувають ігрову кризу, немає такої переваги як раніше, тому з будь-яким суперником можна грати і перемагати, як було проти Іспанії.

Екс-форвард збірної України назвав рецепт успіху "синьо-жовтих" у матчі Ліги націй проти Німеччини

Помітив, що у німців є вразливі місця – центральні захисники, які фактурні, але трохи неповороткі і не швидкісні. І цей недолік можна використати на свою користь. З поляками добре вибігали з оборони в атаку, і якщо вийде також проти Німеччини, то можна розраховувати на голи. Якщо з поляками головний тренер вибрав з перших хвилин тактику атакувального й агресивного футболу, то думаю, з німцями не ризикне цього робити. Більше буде раціональності, строго від оборони, бо змагатися з ними, граючи у відкритий футбол, не розумно. Німці можуть покарати за найменші помилки.

Необхідно вибрати тактично правильний план і зіграти гнучко, тоді є шанс домогтися успіху. Нічия також буде хорошим результатом. Зараз немає нічого неможливого. Тим більше уболівальників на матчі не буде – в такому випадку шанси прийнятно зрівнюються. Адже змогли швейцарці двічі відібрати очки у Бундестіму, а збірна України нічим не гірше. Ще приклад – Фінляндія обіграла Францію в контрольному матчі на днях. Тому дивимося з оптимізмом", – сказав Полунін у коментарі виданню UA-Football.

Нагадаємо, матч проти Бундестіму відбудеться вже сьогодні, 14 листопада, о 21:45.

Німеччина – Україна: анонс матчу Ліги націй