"Після великої перерви через коронавірус все не могло пройти гладко, це було ясно. Ми використовували останні матчі, щоб наша команда зігралася. Команда у зборі з учорашнього дня. М'язові проблеми є у Юліана Брандта, інші в порядку.

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Для нас все ще можлива перемога в групі, але я націлюю своїх гравців тільки на завтрашній матч проти України. Я не хочу думати про гру з Іспанією. Завтра ми повинні подолати відчайдушний опір української збірної. У порівнянні з матчем у Києві Україна посилила свій склад. Вона не випадково обіграла Іспанію. В її складі багато швидких і технічних атакувальних гравців. Разом з тим Україна прекрасно захищається. Ми це помітили ще в Києві.

Іспанці поступилися тому, що не змогли знайти правильні рішення в протистоянні з організованим суперником. Завтра моя команда повинна вийти за межі своїх можливостей і продемонструвати пристрасть і енергію.

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Консультувалися з лікарями з приводу Зюле. Він добре себе показав на двох тренуваннях, тому завтра можна очікувати його появу на полі. Також можна очікувати вихід Лероя Сане, Сержа Гнабрі і Тімо Вернера. Сане довго був відсутній, я радий його поверненню. У цих гравців відмінна швидкість, вони можуть грати з м'ячем і без м'яча. Нам треба буде чіткіше позначити ролі, тому що вони у них схожі. Якщо їх правильно використовувати – вони представлятимуть серйозну загрозу.

У нас є проблема з лівим флангом захисту. Три гравці вилетіли. Госенс добре себе проявив, але зараз він травмований. Хальстенберг вибув, Шульц ще не відновився. Проти Чехії добре себе показав Філіп Макс. Він грав сміливо і впевнено, тож він стає очевидною опцією на матч з Україною. У півзахисті не буде Крооса і Кімміха, але у нас на цій позиції склад укомплектований. Із Горецкою, Нойхаусом, Хаверцом та Гюндоганом у нас вистачає варіантів", – наводить слова Льова офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

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