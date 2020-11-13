Наставник Бундестім Йоахім Льов зможе розраховувати на 19 гравців у матчах з Україною та Іспанією.

Перед поєдинком з Україною збірна Німеччина зазнала кількох втрат. Зокрема, через різні причини розташування команди покинули Олівер Бауман (Хоффенхайм), Ніко Шульц (Боруссія Д), Боте Баку (Вольфсбург), Йонас Хофман (Боруссія М) та Робін Госенс (Аталанта).

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Як інформує офіційний сайт Німецького футбольного союзу, Йоахім Льов не має великих причин для розчарування, адже натомість до команди приєднались головні зірки: Мануель Нойєр, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Ніклас Зюле та Лерой Сане (всі – Баварія), а також Маттіас Гінтер (Боруссія М), Тімо Вернер (Челсі) та Тоні Кроос (Реал). Останній не зможе зіграти проти збірної України через дискваліфікацію.

До слова, підопічні Шевченка зустрінуться з Німеччиною вже завтра, 14 листопада. Початок о 21:45.

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